ऐसा 'बोगस' काम! महाराष्ट्र में बनी नई सड़क को ग्रामीणों ने अपने हाथ में उठा लिया, वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

मुंबई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों को अपने हाथों से एक नवनिर्मित सड़क को 'उठाते' देखा जा सकता है। हैरान रह गए न! कई ट्विटर हैंडल्स में दावा किया गया है कि यह अजीबोगरीब घटना महाराष्ट्र में हुई। 38 सेकेंड के इस इस वीडियो क्लिप में नजर आता है कि बनी हुई सड़क के नीचे किसी कालीन जैसा चीज बिछी हुई है।

दावा किया जा रहा है कि इसे एक स्थानीय ठेकेदार ने बनाया था। वीडियो क्लिप में ग्रामीणों को स्थानीय ठेकेदार, जिसे वे राणा ठाकुर कह रहे हैं, उसकी आलोचना करते हुए सुना जा सकता है। ग्रामीण इस घटिया काम की आलोचना करते वीडियो में दिखाई देते और 'बोगस' शब्द का प्रयोग करते हैं।

When Kaleen Bhaiya ventures into Road construction 😂😂 The contractor made a fake road— with carpet as a base! #Maharashtra#India#Wednesdayvibepic.twitter.com/6MpHaL5V6x