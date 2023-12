Viral Video:पिटबुल के जानलेवा हमले का शिकार बना मासूम पपी, बेरहमी से गर्दन को दबोचा; जानवर के हमले का खौफनाक वीडियो वायरल

Highlights पिटबुल के जानलेवा हमले का शिकार बना मासूम पपी जानवर के हमले का खौफनाक वीडियो वायरल पिटबुल के हमले का शिकार एक मासूम पपी

Viral Video:जानवरों को पालने का शौक रखने वाले लोगों में कई लोग पिटबुल डॉग को पालते हैं लेकिन हाल के दिनों में इस जानवर के खूंखार होने की खबरें सामने आई है। इस बार पिटबुल के हमले का शिकार एक मासूम पपी बना है जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

दरअसल, वीडियो किसी रेस्टोरेंट का है जहां पर एक महिला अपने पालतू पपी को लेकर गोद में बैठी है। वहीं एक अन्य शख्स अपने पिटबुल डॉग के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ है। अचानक पिटबुल महिला की गोद में बैठे जानवर पर हमला कर देता है। इस जानलेवा हमले में छोटे पपी की गर्दन पर सीधे पिटबुल हमला करते है। इस दौरान वहां मौजूद लोग पपी को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं लेकिन पिटबुल की पकड़ के आगे सब बेअसर होता है। काफी कोशिशों के बाद पपी को बचाने में लोग सफल रहते हैं। हालांकि, इस हमले में पपी बुरी तरह से जख्मी हो गया।

A Pit bull being a Pit bull… grabbed a puppy off of a woman's lap while she was eating lunch pic.twitter.com/RnbqP8kYzS