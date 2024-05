Swati Maliwal Assault Case: सीएम केजरीवाल के घर के CCTV का डीवीआर जब्त, दिल्ली पुलिस लैपटॉप भी ले गई साथ

Swati Maliwal Assault Case: आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई करने के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। रविवार को पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और एक लैपटॉप और सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड (डीवीआर) जब्त कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास से कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई।

गौरतलब है कि एडिशनल डीसीपी अंजिता चेप्याला, SHO सिविल लाइन्स समेत एक पुलिस टीम आज सबूतों का पिटारा लेकर दिल्ली सीएम के आवास पर पहुंची। यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि मारपीट वाली घटना को कैद करने वाला सीसीटीवी गायब हो गया है। मालीवाल ने दावा किया कि 13 मई की घटना का सीसीटीवी फुटेज 'गायब' हो गया है और संपादित वीडियो जारी किए जा रहे हैं। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को शनिवार को मारपीट मामले में सीएम आवास से उठाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

