गांव की लड़की ने अपने बल्ले से लगाए कमाल के चौके-छक्के, वीडियो देख सचिन तेंदुलकर से लेकर केंद्रीय मंत्री भी हुए बच्ची के फैन

Highlights सोशल मीडिया पर ग्रामीण बच्ची के क्रिकेटर खेलने का वीडियो वायरल बच्ची ने कमाल की बल्लेबाजी की लड़की के खेल की केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने तारीफ की

बाड़मेर: भारत के लोग क्रिकेट के कितने बड़े फैन हैं ये तो सभी जानते हैं। फैन्स अपने क्रिकेटरों के खेल के दीवाने हैं और भारत में किसी जश्न की तरह मैच देखा जाता है लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो देख खुद क्रिकेटर भी उसके फैन हो गए हैं। जी हां! बिल्कुल सही पढ़ा आपने हम बात कर रहे हैं राजस्थान की 15 वर्षीय लड़की मूमल की, जो कमाल का क्रिकेट खेलती है।

राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाली मूमल आठवीं कक्षा में पढ़ती है। मूमल के चौके-छक्के लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मूमल की जबरदस्त बल्लेबाजी देखकर तो सचिन तेंदुलकर भी उनके फैन हो गए हैं। वीडियो को सचिन तेंदुलकर से लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने शेयर किया और बच्ची की सराहना की है।

आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की का क्रिकेट खेलने का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो को देख केंद्रीय मंत्री और जैसलमेर के सांसद कैलाश चौधरी खुद को वीडियो शेयर करने से रोक नहीं पाए। अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लड़की की तारीफ करते हुए कहा, "वहीं लोग खामोश होते हैं अक्सर, जिनके हुनर बोलते हैं... केवल अवसर की जरूरत है, बाकी ग्रामीण अंचल से आती ये लड़की भी क्रिकेट में अपना दमखम आजमाने के लिए तैयार हैं।"

वहीं, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्विट करते हुए ये जाहिर कर दिया कि वह लड़की के खेल के दीवाने हो गए हैं। क्रिकेटर ने ट्वीट कर लिखा, "कल ही तो ऑक्शन हुआ...और आज मैच भी शुरू? क्या बात है, वाकई आपकी शानदार बल्लेबाजी को खूब एन्जॉय किया"

Kal hi toh auction hua.. aur aaj match bhi shuru? Kya baat hai. Really enjoyed your batting. 🏏👧🏼#CricketTwitter#WPL@wplt20



(Via Whatsapp) pic.twitter.com/pxWcj1I6t6