वीडियोः एमपी के शिवपुरी जिला अस्पताल के सामने फर्श पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, डॉक्टर और नर्स आसपास घूमते रहे लेकिन...

Highlights बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल के प्रबंधक ने जच्चा-बच्चा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। महिला के पति ने कहा, ईश्वर की कृपा है कि जच्चा-बच्चा स्वस्थ हैं लेकिन इस तरह खुले में डिलीवरी होना अच्छी बात नहीं है।

शिवपुरीः मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल के बाहर एक गर्भवती महिला द्वारा फर्श पर बच्चे को जन्म देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर और नर्स आस-पास घूमते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वीडियो में भी गर्भवती महिला को लेबर पेन से जूझते और दो अन्य महिलाओं द्वारा मदद करते देखा जा सकता है।

महिला के पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसकी पत्नी को जब लेबर पेन शुरू हुआ तो उसने एम्बुलेंस को कॉल किया। दर्द ज्यादा हो रहा था और एम्बुलेंस उसके घर करीब एक घंटे के बाद पहुंची। पति ने कहा कि दर्द की वजह से एम्बुलेंस धीरे-धीरे चल रही थी।

World class medical facilities given by @ChouhanShivraj (shame on you)#Shivpuri#MadhyaPradesh@BJP4MP@narendramodi@AmitShah group of jumla people.#VikalpKrantipic.twitter.com/qLakhxlQGy