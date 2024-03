Viral Video: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए ट्रोल, लोगों ने कहा, 'कांग्रेस में पानी भी गांधी-परिवार से पूछ कर पीना पड़ता है'

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल लोगों ने पूछा क्या पानी पीने के लिए भी पूछना पड़ता है केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेन ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

Viral Video: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह पानी के लिए पहने सोनिया गांधी से पूछते हैं और फिर राहुल गांधी से। इसके बाद वह पानी पीते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोगों ने कहा, 'कांग्रेस में पानी भी गांधी-परिवार से पूछ कर पीना पड़ता है।

गुरुवार को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पानी पीने से पहले शिष्टाचार दिखाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पानी पीने के लिए पूछ रहे हैं।

वीडियो की छोटी क्लिप वायरल

प्रेस कॉन्फेंस की छोटी सी क्लिप जिसमें खड़गे राहुल-सोनिया गांधी से पानी के लिए पूछ रहे हैं उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर सवाल दागा जा रहा है। वहीं, कुछ खड़गे के समर्थन में भी हैं। अंकुर सिंह ने लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पानी पीना चाहते थेष पहले उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं।

Congress president Kharge wanted to drink water.



-First he asked Sonia Gandhi, she said no



- Then he took glass towards his mouth



-Stopped and asked Rahul Gandhi for after.



- Rahul refused only then Kharge drank water pic.twitter.com/RovNgb6cYN