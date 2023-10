Viral Video: कोचिंग की जगह कैफे में मिला बेटा, माता-पिता ने की जमकर धुनाई, यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

Highlights कोचिंग की जगह कैफे जा पहुंचा छात्र, माता-पिता भी पीछे से चले गए कैफे न देखा आंव, न देखा तांव, बिना देरी के पिता ने बेटे को पीट दिया यूजर्स लगातार कर रहे है कमेंट्स

नई दिल्ली: यह पहले होता था, जब माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाई न करने पर डांटते या मारत देते थे। लेकिन, इस आधुनिक युग में भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने बेटे को कोचिंग की जगह कैफे में पकड़ा लिया। फिर क्या था, बिना देरी के माता-पिता ने अपने बेटों और उसके सहपाठियों को पिटाई कर दी।

इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए. वहां बैठे दर्शक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया और सबकी नजरों में आ चढ़ा। बता दें कि यह कैफे होटल के टॉप पर था, जहां पहुंचते ही माता-पिता ने बेटे की मस्ती को भंग करते हुए उसकी पिटाई कर दी।

वीडियो में दिख रहा है कि पिता अपने बेटे और साथ में बैठे दोस्तों को पीटने लगा। इसके साथ ही वो चिल्लाते हुए कहा, "क्या बोला था"? इसके बाद तो लगातार मारते हुए बेटे का हाथ घसीटते हुए दूर तक ले गया। फिर, उसकी टेबल से आगे बैठे साथियों को भी पीट दिया। वहीं, काले बुर्के में पहुंची महिला ने भी समूह में बैठे बच्चों को हुक्का पीने के लिए फटकार लगाई।

Kalesh b/w b/w parent and there son inside Cafe over the guy was roaming and enjoying with his friends while Smoking hookah by giving Execuse of coaching pic.twitter.com/aptA43Aosn