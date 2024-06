Odisha New CM Live Updates: ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन माझी, केवी सिंह देव और पार्वती परिदा डिप्टी सीएम

Highlights Odisha New CM Live Updates: शपथ ग्रहण समारोह 12 जून को शाम पांच बजे आयोजित किया जाएगा। Odisha New CM Live Updates: ओडिशा में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। Odisha New CM Live Updates: भाजपा को 147 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत मिला है।

Odisha New CM Live Updates: ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि केवी सिंह देव और पार्वती परिदा को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। माझी क्योंझर सीट से विधायक हैं। ये निर्णय भाजपा विधायक दल की बैठक में लिए गए, जिसमें सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे। मोहन चरण को ओडिशा में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। भाजपा को 147 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत मिला है। मतदान के बाद चार जून को हुई मतगणना में भाजपा ने 147 विधानसभा सीट में से 78 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। शपथ ग्रहण समारोह 12 जून को शाम पांच बजे आयोजित किया जाएगा।

VIDEO | BJP leader Mohan Charan Majhi elected as Leader of Legislative Party in Odisha. pic.twitter.com/EV4OTPGCSD — Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2024

चार बार के क्योंझर विधायक मोहन को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। केवी सिंह देव और पार्वती परिदा दो डिप्टी सीएम भी चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शीर्ष भाजपा नेता और पार्टी के मुख्यमंत्री बुधवार को भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित होने वाले पार्टी के पहले सीएम और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

Mohan Charan Majhi elected as the Leader of BJP Legislative Party in Odisha. He will be the new CM of the state. pic.twitter.com/3pAcl76Amu — ANI (@ANI) June 11, 2024

VIDEO | "The double engine government will bring development to Odisha and fulfil PM Modi's dream of providing houses to every person," says Odisha BJP MLA Purna Sethi. pic.twitter.com/ywEmFt4PCt — Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2024

भाजपा के ओडिशा प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर के अनुसार, पार्टी विधायक दल की बैठक मंगलवार को हुई और नयी सरकार 12 जून को शपथ लेगी। राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर भी भाजपा ने जीत हासिल की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा विधायक मोहन मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे।

VIDEO | "BJP is forming government in Odisha. The confidence of Narendra Modi has been proven right. The people of Odisha are filled with new hope and excitement," says newly elected BJP MLA Prashant Jagdev.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/cGA1wNrJyq — Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2024

VIDEO | "The people of Odisha have made a historic decision. Now a double engine government will work towards the development of Odisha and the country," says newly elected BJP MLA Babu Singh.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/c1ppeZznb8 — Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2024

VIDEO | "The BJP will start its innings from tomorrow. On this occasion, I extend my heartfelt gratitude to the people of Odisha for reposing faith in the BJP and all of us. With their blessings, we will work very hard," says BJP leader Aparajita Sarangi (@AprajitaSarangi). pic.twitter.com/pYLFPYL60y — Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2024

