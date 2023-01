पाकिस्तान: आटे के लिए लगी भीड़ में शख्स ने दूसरे लोगों को नाले में ढकेला, वीडियो हुआ वायरल

Highlights पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा गया है कि एक शख्स दूसरे लोगों को नाले में ढकेल रहा है। दावा यह है कि लोग सस्ते आटे के लिए लाइन लगाकर थे तभी यह घटना घटी है।

इस्लामाबाद: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को अन्य लोगों को नाले में ढकेलते हुए देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान का है जहां सस्ते आटे लेने के दौरान यह घटना घटी है।

आपको बता दें कि पाकिस्तान की अभी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है जिस कारण वहां खाने पीने के चीज भी काफी महंगे हो गए है। ऐसे में राशन के लिए इस तरह की घटना काफी सामने आ रही है जहां पर लोगों द्वारा खाने-पीने के चीजों के लिए लोग मुशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे है।

वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिला है काफी भीड़ वाली जगह पर एक शख्स दूसरे शख्स को सामने पड़े नाले में ढकेल रहा है। इसके बाद उस शख्स द्वारा एक और आदमी को भी ढकेला जा रहा है। वीडियो में जो लोग नाले में गिरे है उनकी मदद और लोगों द्वारा किया गया है और उन्हें नाले से बाहर निकाला गया है।

To the Publishers of "Global Hunger Index 2022", you guys have made blunder. You must apologize to the Indians. We can't continue to feed countries that were ranked higher than us for free any longer



People of Pakistan are fighting for Wheat Flour: pic.twitter.com/VBEJUW3NDE