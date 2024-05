Viral Video: बेंगलुरु मेट्रो में 'किस करते कपल' का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर जमकर हुई बहस, दो पक्षों में बंटे लोग

Highlights वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेंगलुरू पुलिस ने भी जवाब दिया कुछ लोगों ने ऐसी हरकतों पर सख्त कार्ऱवाई की मांग की है कुछ लोगों ने जोड़े की सहमति के बिना इस तरह के कृत्य को फिल्माने पर सवाल भी उठाए

बेंगलुरु: मेट्रो जैसे सार्जनिक परिवन के साधनों में अक्सर ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं जिससे बाकी यात्री असहज हो जाते हैं। दिल्ली मेट्रो में तो कपल्स की आपत्तिजनक हरकतों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। अब ताजा मामला बेंगलुरु मेट्रो का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सामने आया है। इसमें गलुरु मेट्रो ट्रेन के अंदर एक युवा जोड़े को अंतरंग व्यवहार करते हुए कैद किया गया है।

एक्स पर एक यूजर ने ये फुटेज शेयर किया है। वीडियो में जोड़े को चलती ट्रेन के स्वचालित दरवाजे के पास खड़े होकर किस करते हुए कैद किया गया है। वीडियो पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ता के अनुसार जोड़े को चुंबन करते हुए देखा गया। इसे लेकर यूजर ने अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

Hey @OfficialBMRCL@NammaMetro_@BlrCityPolice

what happening in Namma metro

slowly Bangalore metro are turning into Delhi metro

Take some action on them

The girl was literally kissing the boy pic.twitter.com/p3pdi2vM7I