वीडियो: भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं शिमला और मनाली, लगा भीषण जाम, रेंगती नजर आईं गाड़ियां

नई दिल्ली: क्रिसमस और नए साल से पहले छुट्टियों के मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इसके परिणामस्वरूप कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी ट्रैफिक जाम भी हुआ है। शिमला और मनाली जाने वालों के कारण पहाड़ी रास्ते भयंकर जाम का सामना कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज की भरमार आ गई है जहां कई किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लगा है और ट्रैफिक रेंगते हुए चल रहा है। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। हर साल यहां बर्फबारी का आनंद लेने और अपनी लंबी छुट्टियां बिताने के लिए देश भर से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इस समय के दौरान इस क्षेत्र में आमतौर पर हर साल ट्रैफिक जाम की खबरें आती हैं।

#Watch | Manali experiences traffic jam due to large number of tourists arriving for Christmas and New Year pic.twitter.com/XfBuyyFJyx