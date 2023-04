Watch: मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों ने कैब ड्राइवर को जमकर पीटा, घटना का वीडियो वायरल

Highlights बताया जा रहा है कि कैब ड्राइवर की पिटाई एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर हुई थी पीड़ित ड्राइवर की शिकायत के आधार पर मारपीट के आरोप में मुंबई पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई:मुंबई एयरपोर्ट तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा एक कैब ड्राइवर को बुरी तरह पीटते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कैब ड्राइवर की पिटाई एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर हुई थी। पहले सुरक्षाकर्मियों के साथ उसकी बहस हुई और फिर बहस मारपीट में बदल गई। पीड़ित ड्राइवर की शिकायत के आधार पर मारपीट के आरोप में मुंबई पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, शनिवार को मुंबई हवाईअड्डे की पार्किंग में एक कैब ड्राइवर को पीटने के आरोप में कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि टैक्सी चालक देवन देवरे पार्किंग स्थल पर एक यात्री का इंतजार कर रहे थे, तभी हवाईअड्डे पर तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों से उसकी कहासुनी हुई और फिर बाद में निजी सुरक्षाकर्मियों ने उसकी जमकर लात घूँसों से पिटाई कर दी।

एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि "कार का चालक देवन देवेरे पार्किंग में खड़े होकर यात्री का इंतजार कर रहा था कि तभी एक निजी महिला सुरक्षाकर्मी आ गई और कार की पार्किंग को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, विवाद हाथापाई में बदल गया।" इसके बाद, मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर मौजूद अन्य निजी सुरक्षाकर्मियों ने गुस्से में चालक को लात मारना शुरू कर दिया, जिससे कार चालक को चोटें आईं।

सहार पुलिस ने कार चालक के बयान के आधार पर गणेश मोहिते, मोहन धोत्रे, किशोर, अनिल ठाकुर, सागर और फातिमा तुले नाम के छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

#WATCH | Cab driver thrashed at Mumbai airport over parking by private security personnel deployed at the airport. 6 people arrested on the basis of the statement by the cab driver: Mumbai Police



(Video confirmed by Police) pic.twitter.com/dWkULFbwsV