Video: तिरुचिरापल्ली के ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजरवेटरी में मौजूद हैं तितलियों की 128 प्रजातियां, जानिए इसके बारे में

Highlights तिरुचिरापल्ली का ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजरवेटरी तितली संरक्षण का बेहद महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है इस ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजरवेटरी में तितलियों की 128 प्रजातियां पाई जाती हैं लगभग 25 एकड़ में फैला तितलियों का यह पार्क न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे विशाल पार्क है

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजरवेटरी तितलियों के संरक्षण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। हमारे वन्य जीव पर्यावरण को सहेजने में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजरवेटरी जिस तरह से कार्य कर रहा है, वह तितलियों की पारिस्थितिकी को समझने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बेहद सराहनीय पहल है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजरवेटरी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें तितलियों को बेहद सुंदर प्राकतिक माहौल में विचरण करते हुए दिखाया गया है। इस संबंध में तिरुचिलापल्ली के वन अधिकारी जी किरण ने बताया, "अब तक हमने पार्क में तितलियों की 128 प्रजातियों की पहचान की है। 200 से अधिक पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं।"

#WATCH | Tropical Butterfly Conservatory in TN's Tiruchirappalli creates awareness about importance of butterflies & their ecology



Till date, we've identified 128 species of butterflies in the park. Over 200 plant species present: G Kiran, District Forest Officer,Tiruchirappalli pic.twitter.com/c5NPuPelMJ