Anti Snake Venom: मुझे बचा लीजिए... शनिवार को सांप 8वीं बार डस लेगा! 40 दिन में 7 बार बनाया शिकार

Highlights सांप ने 40 दिन में सात बार एक व्यक्ति को बनाया शिकार पीड़ित ने कहा, सांप के काटने के इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव नयन गिरि ने कहा, मामले की जांच के लिए तीन डॉक्टरों की टीम बनाई है

Anti Snake Venom: अकसर आपने ग्रामीण इलाकों में सुना होगा कि किसी को सांप ने काट लिया है और उसे सही समय पर इलाज नहीं मिलने से वह मर गया। लेकिन, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी के माथे से पसीना छुड़ा दिया है। यहां एक व्यक्ति को सांप ने एक बार नहीं बल्कि, सात बार काटा है।

Uttar Pradesh man bitten by snake 7 times in 40 days! 😳 🐍



According to reports, every time the snake attacked Vikas Dubey, he was taken to the hospital and recovered after getting treatment.



Vikas said each time snake appears in his dream before 6-7 hours of bite. The snake… pic.twitter.com/y7McpQwPUs — Madhish Parikh (@MadhishParikh) July 12, 2024

हैरानी वाली बात यह है कि व्यक्ति को बीते 40 दिनों में एक सांप ने सात बार अपना शिकार बनाया। बार-बार सांप का शिकार बनने के बाद व्यक्ति को अपनी जान की चिंता सताने लगी है। वह अब फरियाद लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसने गुहार लगाई है कि उसकी जान की रक्षा की जाए। दरअसल, एएनआई न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार, 24 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर 40 दिनों में सातवीं बार सांप ने काट लिया। व्यक्ति की पहचान विकास दुबे के रूप में हुई है।

Breaking Fatehpur

Snake is chasing Vikas Dubey, biting him repeatedly

A young man named Vikas Dubey was bitten by a snake for the seventh time

Mysterious events have created panic in Vikas and his family

Snake has bitten Vikas in his aunt and uncle's house as well @CMOfficeUP#uppic.twitter.com/JMjNnRlFdg — kumar Ashutosh Anand (@Ashutos59663780) July 13, 2024

क्या कहते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव नयन गिरि ने कहा कि पीड़ित ने अधिकारियों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित कलेक्ट्रेट आया और रोया कि उसने सांप के काटने के इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया है और अब वह अधिकारियों से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। गिरि ने बताया कि मैंने उसे सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी, जहां उसे मुफ्त में एंटी-स्नेक वेनम मिल सकता है।

#WATCH | Fatehpur, UP: A 24-year-old man allegedly bitten by a snake for the 7th time in 40 days.



CMO Rajiv Nayan Giri says, "... The victim came to the Collectorate and cried that he had spent a lot of money to cure the snake bite and now he requested for financial help from… pic.twitter.com/lnhyS94OGQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 13, 2024

उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत अजीब है कि हर शनिवार को एक व्यक्ति को सांप काटता है। हमें अभी भी यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या वास्तव में उसे सांप ने काटा है।

मामला थोड़ा अजीब सा लगता है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव नयन गिरि ने कहा कि हर शनिवार को एक व्यक्ति को सांप काटता है और उस व्यक्ति को हर बार एक ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और सिर्फ एक दिन में ठीक हो जाता है, यह अजीब लगता है।

उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए तीन डॉक्टरों की टीम बनाई है। उन्होंने कहा कि जल्द मैं लोगों को इस मामले की सच्चाई बताऊंगा। अधिकारियों के मुताबिक, हर बार जब सांप ने विकास दुबे पर हमला किया, तो उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद वह ठीक हो गया।

Web Title: Uttar Pradesh Fatehpur snake bite anti snake venom