अमेरिका: चिड़ियाघर में मगरमच्छ को खाना खिलाने गई थी महिला संचालक, जानवर ने किया जोरदार हमला और फिर....देखें भयावह वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक मगरमच्छ चिड़ियाघर के महिला संचालक पर हमला करता दिख रहा है। जारी इस वीडियो को लोग काफी पसंद भी कर रहे और इसे खूब शेयर भी कर रहे है।

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें चिड़ियाघर के एक संचालक पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब शेयर भी कर रहे है। वीडियो को यूटा (यूएसए) के स्केल्स एंड टेल्स रेप्टाइल्स सेंटर का बताया जा रहा है जहां यह घटना घटी है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि चिड़ियाघर की एक महिला संचालक पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया है। वीडियो में महिला संचालक मगरमच्छ को खाने खिलाने के लिए गई थी, ऐसे में उसने महिला पर हमला कर दिया और उसका हाथ अपने जबड़े में पकड़ लिया।

