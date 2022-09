Video: प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में नमाज अदायगी का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने कहा, 'यह कोई अपराध नहीं है'

Highlights प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में महिला के नमाज अदायगी का वीडियो हुआ वायरल अस्पताल ने महिला को चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसे धार्मिक कृत्य न करे प्रयागराज पुलिस ने जांच के बाद कहा कि नमाज पूजा प्रक्रिया है और यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड के बाहर एक मरीज के तीमारदार द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में प्रयागराज पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच की और उसके बाद बयान जारी किया है कि मरीज के तीमारदार द्वारा अदा की गई नमाज एक पूजा प्रक्रिया है और यह किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के मुताबिक नमाज अदायगी का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के प्राशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि इस संबंध में नमाज अदा करने वाली महिला और अस्पताल कर्मचारियों को ऐसी नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

वहीं वीडियो के प्रयागराज के कई व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने के बाद घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की गई। इस संबंध में कई लोगों का कहना था कि महिला द्वारा अस्पताल वार्ड जैसे सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करना अशोभनीय, अवैध और गैर कानूनी है।

Video of a woman offering prayers in #UP#Prayagraj hospital goes viral, police have registered a case and ordered an investigation. #Viral#ViralVideo#namaz#UttarPradesh#indiapic.twitter.com/8eeWJsHj0G