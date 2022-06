"इसे न खोलें...जो भी इसे खोलेगा वो..." UNESCO को Israel में मिला है 1800 साल पुराना शापित मकबरा, कब्र मार्कर पर हिब्रू में दी गई है कड़ी चेतावनी

Highlights इजराइल में एक मकबरा मिला है जिसे शापित होने का दावा किया जा रहा है। इसके खोज के बाद ही यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह 1800 साल पुराना मकबरा है।

Israel Ancient Tomb: इजराइल (Israel) में यूनेस्को को एक प्राचीन मकबरा (Tomb) मिला है जिसे बताया जा रहा है कि वह शापित है। इस मकबरे की फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है और जब से यह फोटो वायरल है, तब से इसे लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा बनी हुई है।

बताया जा रहा है कि यह मकबरा गलील में यहूदी बेत शीअरीम कब्रिस्तान में मिला है। यहूदी बेत शीअरीम कब्रिस्तान के एक पुराने कब्रिस्तान के भीतर पाया गया है। जिन लोगों ने इसे खोजा है उनके मुताबिक, यह कब्रिस्तान एक गुफा के अंदर मौजूद था। जानकारों की माने तो यह 65 वर्षों में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल (UNESCO) पर खोजा गया पहला मकबरा है।

यूनेस्को (UNESCO) को मिले इस मकबरे पर इसे न खोलने की हिदायत दी गई है। इस कब्रिस्तान पर हिब्रू में यह चेतावनी लिखी हुई है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी 08 जून को इजराइल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी गई है।

टाइम्स ऑफ इजराइल की अगर माने तो इस चेतावनी में लिखा है, "जैकब (इकोबोस) ने कसम खाई है कि जो कोई भी इस कब्र को खोलेगा वह शापित होगा।” वहीं इस मकबरे की खोज कब हुई थी इस पर टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि इसे पिछले साल ही खोजा गया था।

Things you shouldn't open:

- Pandora's Box

- An umbrella indoors

- Ancient graves



An 1,800 year old grave marker for a Jewish man named Jacob the Convert was recently discovered in the Galilee. The marker included an inscription warning people against opening the grave. pic.twitter.com/9JHyBBH3aI