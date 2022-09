रणबीर कपूर के बाद द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का 'बीफ खाता हूं' का क्लिप वायरल, फिल्ममेकर ने करण जौहर पर बोला हमला

Highlights बीफ खाने वाले वीडियो पर सफाई देते विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि कभी वह खाते थे अब छोड़ दिए हैं विवेक अग्निहोत्री ने अब सेलेब्स/स्टार्स द्वारा रेड मीट, चीनी युक्त शीतल पेय/भोजन और गुटका का प्रचार बंद करने की सलाह दी है।

मुंबईः पहले बॉलीवुड के बहिष्कार का मुद्दा चल ही रहा था कि इसमें बीफ की एंट्री हो गई। रणबीर कपूर के बीफ खाने के उनके पुराने बयान ने जहां एक नया विवाद खड़ा किया तो वहीं इसके लपेटे में फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री भी आ गए। रणबीर के बाद विवेक अग्निहोत्री का भी एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर तैरने लगा जिसमें वह बीफ खाने की बात कहते नजर आ रहे हैं।

यह वीडियो द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक का न्यूजलॉन्ड्री को दिए साक्षात्कार का एक हिस्सा है। वीडियो के वायरल होने के बाद ही विवेक ने रंजन ने इसपर यह कहते हुए सफाई दी कि अब वे बीफ नहीं खाते, कभी खाते थे। यही नहीं वीडियो को वायरल कर बदनाम करने का आरोप उन्होंने करण जौहर पर लगाया है। सीधे तौर पर उन्होंने करण का नाम नहीं लिया लेकिन ट्वीट में कॉफी क्लब का लड़का का जिक्र किया है।

इस वीडियो के साथ ही कइयों ने उनकी हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर चारमीनार में दर्शन करने की तस्वीरें भी साझा की और पूछा कि एक को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, वहीं विवेक अग्निहोत्री जो बीफ खाते हैं उनको मंदिर में प्रवेश करने दिया गया? गौरतलब है कि करण को बीफ पसंद है वाले बयान की वजह से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने नहीं दिया गया था।

