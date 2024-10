VIDEO: गुरुग्राम में हवा में उड़ती THAR और BMW, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Highlights THAR and BMW Flying on Gurugram Road: गुरुग्राम का वीडियो वायरल, स्पीड ब्रेकर पर बेकाबू हुई कार Viral Video: गुरुग्राम में हवा में उड़ती THAR और BMW

THAR and BMW Flying on Gurugram Road: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में रोड पर स्पीड ब्रेकर पर तेज रफ्तार से आती बीएमडब्ल्यू गाड़ी कुछ मीटर तक हवा में उड़ जाती है। जैसे ही गाड़ी जमीन से टकराती है चिंगारी निकलती नजर आती हैं। इसके बाद एक के बाद एक कई गाड़ियां इस स्पीड ब्रेकर से गुजरती हैं और वो भी हवा में कुछ दूर तक उड़ती नजर आती हैं, सोशल मीडिया की खबरों की माने तो ये वीडियो गोल्फ कोर्स रोड का बताया जा रहा है। यूजर्स कमेंट में अलग-अलग अंदाज में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, 'गुड़गांव बिगिनर्स के लिए नहीं है', 'वेलकम टू गुरुग्राम' और 'सरकार को स्पीड ब्रेकर पर विशेष रिफ्लेक्शन लाइट का प्रयोग करना चाहिए', वायरल वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @gajodharsingh69 नाम के यूजर ने पोस्ट किया है।

Welcome to Gurugaon 🙏 metro city of india 🇮🇳 pic.twitter.com/ZOASMhkffE