Rajasthan Bsf Jawan: 47 डिग्री में जवान ने 48 सेकंड लेकर पकाया पापड़, देखें वीडियो

Rajasthan Bsf Jawan:राजस्थान में अगले एक सप्ताह के लिए मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक से दो दिनों में एक से दो डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। वहीं, बीते 24 घंटे में राजस्थान में तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले दो दिनों में यह तापमान 48 से 49 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक जल रहा है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में बीएसएफ के एक जवान ने तपती रेत में एक पापड़ पकाया है।

Papad on the sand. Possible? Welcome to Rajasthan, 47°C.#Heatwavehttps://t.co/YkjU9L7Zropic.twitter.com/Plbav8ex1N