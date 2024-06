'जो लोग हमें छोड़कर चले गए उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं': 'बागी' विधायकों की एमवीए में संभावित वापसी पर बोले ठाकरे, शरद पवार

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्हें 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद अपनी पार्टी में एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा था, ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके सभी पूर्व पार्टी सहयोगियों के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, जो उनके गुट को छोड़कर उनके प्रतिद्वंद्वी एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। ठाकरे का यह बयान राज्य में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के अच्छे प्रदर्शन के बाद आया है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अपने गुट को छोड़ने वाले नेताओं को वापस लेंगे, तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल नहीं। जो लोग छोड़कर चले गए हैं, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा।" जब शरद पवार से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "उन्हें वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता।" क्या वह अपनी पार्टी में नए नेताओं को शामिल करेंगे, इस पर जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम उन सभी लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे जो हमारे साथ रहे और हमारे साथ संघर्ष किया। अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम देखेंगे..."

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray says, "We will move forward with all those people who stayed with us, and struggled with us. If some people want to join us then we will see..." pic.twitter.com/VH5Z1tZCWJ