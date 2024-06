Karnataka Petrol-Diesel Price hikes: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने दिया झटका, आज से पेट्रोल और डीजल महंगा, जानें रेट लिस्ट

Highlights Karnataka Petrol-Diesel Price hikes: डीजल पर 14.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.4 प्रतिशत कर दिया गया है। Karnataka Petrol-Diesel Price hikes: पेट्रोल पर 25.92 प्रतिशत से बढ़ाकर 29.84 प्रतिशत किया। Karnataka Petrol-Diesel Price hikes: 15 जून को पेट्रोल और डीजल पर कर में वृद्धि की घोषणा की है।

Karnataka Petrol-Diesel Price hikes: कर्नाटक में कांग्रेस और सीएम सिद्दारमैया सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक में ईंधन की कीमतें बढ़ना तय है। राज्य सरकार ने 15 जून को पेट्रोल और डीजल पर कर में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल पर कर्नाटक बिक्री कर (केएसटी) 25.92 प्रतिशत से बढ़ाकर 29.84 प्रतिशत और डीजल पर 14.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.4 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा। बढ़ोतरी से पहले बेंगलुरु में पेट्रोल 99.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.93 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा था।

Fuel prices shoot up in Karnataka. Govt hikes cess. Petrol by 3 Rs Diesel by 3.5 Rs Approximate figures.

आखिरी संशोधन नवंबर 2021 में हुआ था। पिछली भाजपा राज्य सरकार ने कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद के लिए पेट्रोल की कीमतों में 13.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 19.40 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी।

#JustIn: Petrol, Diesel prices to go up by ₹3 & ₹3.02 respectively (approximate) in #Karnataka as state govt revises Sales Tax according to the Petroleum Dealers Association. @TOIBengaluru#Bengaluru#Inflation#PriceHikepic.twitter.com/3y0izB3Dmz