Odisha Cabinet portfolios: मुख्यमंत्री मोहन माझी ने गृह, वित्त विभाग अपने पास रखा; जानें किस मंत्री को मिला कौनसा विभाग

Highlights सीएम माझी ने सूचना और जनसंपर्क, जल संसाधन और योजना और अभिसरण को भी अपने पास रखा उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह को कृषि एवं किसान सशक्तिकरण तथा ऊर्जा विभाग सौंपा गया जबकि अन्य उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा को महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति तथा पर्यटन विभाग आवंटित किए गए

Odisha Cabinet portfolios: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गृह, वित्त और सामान्य प्रशासन सहित कई प्रमुख विभागों पर नियंत्रण बनाए रखा है, क्योंकि उन्होंने अपने नवगठित मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन किया है। माझी ने सूचना और जनसंपर्क, जल संसाधन और योजना और अभिसरण को भी अपने पास रखा है। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह को कृषि एवं किसान सशक्तिकरण तथा ऊर्जा विभाग सौंपा गया है, जबकि अन्य उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा को महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति तथा पर्यटन विभाग आवंटित किए गए हैं।

वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश पुजारी को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। किसान नेता रवि नारायण नाइक को ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल विभाग का प्रभार दिया गया है। आदिवासी नेता नित्यानंद गोंड को स्कूल एवं जन शिक्षा, एसटी एवं एससी विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विभाग सौंपा गया है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में 147 में से 78 सीटें जीतने के बाद ओडिशा में यह पहली भाजपा सरकार है, जिसने बीजू जनता दल (बीजेडी) के 24 साल के शासन को समाप्त कर दिया है।

Odisha Cabinet portfolios: CM Mohan Charan Majhi keeps Home, Finance, General Administration and Public Grievance, Information and Public Relations and Water Resources.



Deputy CM Kanak Vardhan Singh gets Agriculture and Farmers Empowerment, Energy



