यूट्यूबर से मिलने करीब 300 किमी साइकिल चलाकर दिल्ली पहुंचा पंजाब का 13 वर्षीय लड़का, पुलिस ने तलाश कर परिवार को सौंपा

Highlights पसंदीदा यूट्यूबर निश्चय मल्हान 'ट्रिगर्ड इंसान' से मिलने लिए साइकिल से करीब 300 किमी की यात्रा तय की। लड़के के परिवार वालों ने कुछ दिन पहले उसके लापता होने की पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी।

नयी दिल्लीः पंजाब का 13 वर्षीय लड़का अपने पसंदीदा यूट्यूबर निश्चय मल्हान 'ट्रिगर्ड इंसान' से मिलने लिए 300 किमी साइकिल चलाकर दिल्ली पहुंच गया। नाबालिग बालक यूट्यूबर से मिलने के लिए अपनी क्लास छोड़ दी। इसके बाद उसने दिल्ली जाने के लिए अपनी साइकिल उठाई और करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली पहुंचा।

अधिकारियों ने बताया कि तीन दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने उसे पीतमपुरा के एक पार्क में खोजा, जहां मल्हान का घर है और उसे पटियाला में उसके परिवार को सौंप दिया। लड़के के चार अक्टूबर को लापता होने के बाद उसके माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘मामला पटियाला में दर्ज किया गया था और यहां मौर्य एन्क्लेव थाना के अधिकारियों को लड़के के बारे में जानकारी मिली और यह भी कि यूट्यूबर पीतमपुरा में रहता है।’’

@DelhiPolice @preetampuraPolice @DelhiRail@police_haryana@RailMinIndia My Nephew (Viresh Bhushan, Age-13) is missing He is missing since Oct 4th (Tuesday morning 7.30 am and he left his house in Patiyala to go to Preetampura Yesterday to meet YouTuber @TriggeredInsaan who lives pic.twitter.com/gqxyX7S1ei