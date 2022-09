Video: पुणे में दो घंटे की बारिश के चलते सड़कें बनी नहरें, रोड पर तैरने लगी स्कूटी और बाइक, देखें वीडियो

Highlights पुणे से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें यह देखा जा सकता है कि सड़कें नहरें-नदियां बन गई हैं आलम ये है इनमें बारिश का पानी उफान पर हैं, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति सोशल मीडिया पर आई कई तस्वीरों और वीडियोज ने खोली प्रशासन की पोल

Viral video: देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मेट्रो सिटीज में भारी बारिश के कारण बुरा हाल है। बेंगलुरु के बाद पुणे से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें यह देखा जा सकता है कि सड़कें नहरें-नदियां बन गई हैं। आलम ये है इनमें बारिश का पानी उफान पर हैं। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। मानो शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के शहर पुणे में लगभग दो घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और यातायात ठप हो गया। इसके साथ ही बिजली कटौती से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने नगर निकाय पर सवाल उठाया है। दोपहिया वाहनों को बारिश के पानी में तैरते देखा गया। उसने ट्विटर पर लिखा- पुणे में एक घंटे की बारिश और खरदी क्षेत्र - सड़क पर तैर रही बाइकें ! मुंसीपल कॉरपोरेशन आपने पहले ड्रेनेज के काम की जांच क्यों नहीं की? इन ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आम लोगों को उनके घटिया काम का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए?

