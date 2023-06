पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो में किया सफर, यात्रियों से बातचीत का वीडियो वायरल

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो में सफर किया। पीएम मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। पीएम ने मेट्रो में कई यात्रियों से बातचीत भी की।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए आज मेट्रो से सफर किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सवार यात्रियों से बातचीत की। शुक्रवार को पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे।

दिल्ली मेट्रो के भीतर पीएम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वह अपने साथ सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यात्रा के दौरान युवाओं से बात की। इस दौरान युवा भी पीएम नरेंद्र मोदी से बात करते हुए उत्साहित दिखें।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi travels in Delhi metro to attend the centenary celebrations of Delhi University. pic.twitter.com/s7r3DRSEba