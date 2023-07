Parliament Monsoon session: ‘जिमी, जिमी, जिमी’ और ‘आई एम अ डिस्को डांसर’, मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पंक्तियां गाईं, देखें वीडियो

Highlights मध्य एशिया से युवाओं के एक शिष्टमंडल की मेजबानी करने का अवसर मिला था। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देशों से आए युवाओं के समक्ष नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का गाना ‘‘आई एम अ डिस्को डांसर’’ गया।

नई दिल्लीः सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में भारत की सौम्य संपदा (सॉफ्ट पॉवर) का जिक्र करते हुए ‘‘जिमी, जिमी, जिमी..’’ और ‘‘आई एम अ डिस्को डांसर’’ जैसे हिंदी फिल्मों के गीतों की एक-एक पंक्ति गुनगुनाई।

लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ‘चलचित्र संशोधन विधेयक, 2023’ पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत की सौम्य संपदा में देश की धरोहर, विरासत, विविधता का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि छह महीने पहले उन्हें मध्य एशिया से युवाओं के एक शिष्टमंडल की मेजबानी करने का अवसर मिला था।

शाम को भोज के दौरान तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देशों से आए युवाओं के समक्ष नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ठाकुर ने बताया कि इस दौरान मध्य एशियाई देशों के युवाओं ने आग्रह किया कि वे भी कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया, ‘‘जब वे युवा मंच पर आए तब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का गाना ‘‘आई एम अ डिस्को डांसर’’ गया।

A Historic Day For Our Film Industry!



After the successful passage of The Cinematograph (Amendment Bill) 2023 in the Rajya Sabha, the bill also got passed in the Lok Sabha.



India is known as the country of story-tellers and has the distinction of producing the highest number of… pic.twitter.com/wv5M8Sq6tS