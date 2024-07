VIDEO: भगवान का नाम लेते ही मौत!, देखें वीडियो

Highlights मंच पर भजन गाते वक्त आया हार्ट अटैक ओडिशा में एडीएम की मौत पर सीएम ने दुख प्रकट किया सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Odisha: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स स्टेज पर कुछ गाने के लिए आते हैं। माइक हाथ में थामते हैं, लेकिन, अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। आनन-फानन में शख्स को अस्पताल ले जाया जाता है।

OAS officer collapses and dies while singing Jagannath bhajan #WATCH | Gajapati ADM (Revenue) Birendra Kumar Das collapsed and died while singing a bhanjan at Brundaban palace in Paralakhemundi on Wednesday night #Odisha#bhajan#OASOffircer#BirendraDaspic.twitter.com/dCvL5A3z4M