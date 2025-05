IPL 2025 Points Table updated after CSK vs PBKS: आईपीएल से बाहर होने वाली पहली टीम सीएसके?, टॉप-2 में किंग्स, देखें अंक तालिका

Highlights IPL 2025 Points Table updated after CSK vs PBKS: IPL 2025 Points Table updated after CSK vs PBKS: IPL 2025 Points Table updated after CSK vs PBKS:

IPL 2025 Points Table updated after CSK vs PBKS: पंजाब किंग्स युजवेंद्र चहल की सनसनीखेज हैट्रिक ने चेन्नई के आखिरी क्षणों में बढ़त को कुचल दिया, जिसके बाद श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह ने शांतचित्त होकर लक्ष्य का पीछा किया और पंजाब किंग्स ने चेपक में चार विकेट से जीत दर्ज करके सीएसके को आईपीएल 2025 से बाहर कर दिया। यह सीएसके की इस सीजन की पांचवीं घरेलू हार भी थी।

IPL 2025 Points Table updated after CSK vs PBKS: आईपीएल 2025 अंक तालिका-

1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 14

2. पंजाब किंग्सः 13

3. मुंबई इंडियंसः 12

4. गुजरात टाइटंसः 12

5. दिल्ली कैपिटल्सः 12

6. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

7. कोलकाता नाइट राइडर्सः 09

8. राजस्थान रॉयल्सः 06

9. सनराइजर्स हैदराबादः 06

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 04।

चहल की हैट्रिक के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर (72 रन) और प्रभसिमरन सिंह (54 रन) के अर्धशतकों की मदद से बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को छह विकेट से हराकर तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। पंजाब किंग्स अब छह जीत से 13 अंक लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (14 अंक) के बाद दूसरे स्थान पर है।

वहीं सीएसके की टीम लगातार पांचवीं हार के बाद इस सत्र में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। 10 मैच में दो जीत से चार अंक लेकर सीएसके लगातार दूसरी बार प्लेऑफ से बाहर हो गई। अय्यर और प्रभसिमरन ने दूसरे विकेट के लिए 50 गेंद में 72 रन की साझेदारी बनाकर पंजाब किंग्स को सीएसके के 191 रन के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर किया।

पंजाब की टीम ने दो गेंद रहते जीत दर्ज की। अय्यर ने 41 गेंद की पारी के दौरान पांच चौके और चार छक्के जड़े जबकि प्रभसिमरन ने 36 गेंद में पांच चौके और तीन छक्के जमाए। इन दोनों के अलावा प्रियांश आर्या और शशांक सिंह ने 23-23 रन का योगदान दिया। शशांक सिंह को डेवाल्ड ब्रेविस ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर शानदार तरीके से आउट किया।

डीप मिडविकेट पर ब्रेविस ने सीमारेखा के अंदर बाहर अंदर होते हुए हवा में शानदार कैच लपका। सीएसके के लिए खलील अहमद और माथिशा पाथिराना ने दो दो जबकि जडेजा और नूर अहमद ने एक एक विकेट झटका। इससे पहले सैम करन (88 रन) के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बनाए गए अर्धशतक के बावजूद सीएसके चहल (32 रन देकर चार विकेट) की हैट्रिक से 19.2 ओवर में 190 रन पर सिमट गई।

करन ने 47 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके और चार छक्के लगाकर इस सत्र में पहली अर्धशतकीय पारी खेली तथा टीम को पावरप्ले में तीन विकेट पर 48 रन के स्कोर से अच्छी स्थिति में पहुंचाया। उनके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने 32 रन का योगदान दिया। करन ने ब्रेविस के साथ चौथे विकेट के लिए 78 रन की मजबूत साझेदारी निभाकर पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।