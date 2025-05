Amul Milk Price Hike: आज से महंगा हुआ अमूल दूध, नई रेट लिस्ट देखें यहां

Amul Milk Price Hike: मदर डेयरी के दूध के दाम बढ़ने के बाद अब अमूल ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए है। 1 मई से ये कीमतें बाजार में लागू हो गई है। अमूल ने अमूल स्टैंडर्ड, अमूल भैंस दूध, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम एंड ट्रिम, अमूल चाय माज़ा, अमूल ताज़ा और अमूल गाय दूध की कीमतों में संशोधन किया है; कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने कहा कि 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि से एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जो औसत खाद्य मुद्रास्फीति से काफी कम है।

गुजरात के आणंद स्थित महासंघ 'अमूल' ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करता है। वृद्धि के बाद, अमूल गोल्ड दूध का 500 मिली पाउच अब 34 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि 500 ​​मिली का 'शक्ति' वैरिएंट गुजरात में 31 रुपये में मिलेगा।

#WATCH | Delhi | Amul revises the price of Amul Standard, Amul Buffalo Milk, Amul Gold, Amul Slim n Trim, Amul Chai Mazza, Amul Taaza and Amul Cow Milk; prices go up by Rs 2.



Visuals from an Amul dairy in the Paharganj area. pic.twitter.com/PAkcQ4h2W2