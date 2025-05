CSK vs PBKS IPL 2025: जीत के बाद भी पंजाब टीम को लगा झटका, श्रेयस अय्यर पर BCCI ने ठोका तगड़ा जुर्माना, जानें क्यों?

CSK vs PBKS IPL 2025: आईपीएल के 18वें संस्करण में 30 अप्रैल को पंजाब और चेन्नई के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें पंजाब जीत गया। जीत के बावजूद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने तगड़ा झटका दिया है। BCCI ने अय्यर पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है जो एक भारी भरकम रकम है।

दरअसल, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2025 के मुकाबले के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए बीसीसीआई ने 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ऑन-फील्ड अंपायर अक्षय तोत्रे और अनीश सहस्रबुद्धे ने निर्धारित किया कि पंजाब आवश्यक ओवर-रेट से पीछे है, जिसके बाद जुर्माना लगाया गया।

