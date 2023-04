NCERT 12th Class: "उठो अनारकली उठो, हम आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं’’, सोशल मीडिया पर वायरल

Highlights "उठो अनारकली उठो, हम आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं’’ कैप्शन का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर यह ‘मीम्स’ काफी प्रसारित हो रही हैं। पाठ्यपुस्तकों से मुगल इतिहास के कुछ हिस्सों सहित कुछ अन्य सामग्री को हटाने का फैसला किया है।

NCERT 12th Class: फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ में दिलीप कुमार और मधुबाला द्वारा निभाई गई राजकुमार सलीम और अनारकली की भूमिका को मौजूदा समय में अलग-अलग मौकों पर 'मीम्स' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म "मुगल-ए-आजम" के एक दृश्य में अनारकली (मधुबाला) जमीन पर लेटी हुई हैं और सलीम (दिलीप कुमार) उनके सिराहने बैठे हुए हैं।

The reference was to recent reports of the NCERT new Class 12 textbooks dropping some content, including portions on #Mughal historyhttps://t.co/Hqr8VobQzo