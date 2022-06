महाराष्ट्र: नासिक के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते पर हमला कर ली जान, देखें वीडियो

Highlights लोगों से रात में घर के अंदर ही रहने की अपील की हैं। क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधि बढ़ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

नासिकः महाराष्ट्र में नासिक के मुंगसरे गांव में रिहायशी इलाके तेंदुआ घुस गया और पालतू कुत्ते पर हमला कर मार डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वक्त घर का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं था। इस घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं।

नासिक से ऐसी ही वीडियो सामने आई है। देखकर कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। एक तेंदुआ चोर की तरह रिहायशी इलाके में घुस रहा है। कुत्ते को पहले इधर से उधर दौड़ाता है। इसके बाद पलभर में जान ले लेता है। कुत्ते पर तेंदुए के हमले की पूरी वारदात कैद है।

Maharashtra | We appeal to the people of Mungsare village to remain indoors at night as leopard activity has increased in this area. People must remain alert: Pankaj Garg, Deputy Conservator of Forest, Nashik pic.twitter.com/2nPNepXCQi