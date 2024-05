IPL 2024 की ट्रॉफी संग शाहरुख खान और गौरी खान ने दिए पोज, जश्न की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

Highlights KKR की जीत के बाद शाहरुख खान और गौरी खान और उनकी फैमली ने जीत का जश्न मनाया दोनों आईपीएल 2024 की ट्रॉफी पकड़े हुए मुस्कान बिखेरते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने भी सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को आईपीएल 2024 के फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया, केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जीत के बाद शाहरुख खान और गौरी खान और उनकी फैमली ने जीत का जश्न मनाया। इसके साथ ही गौरी खान अपने बेटों आर्यन और अबराम और बेटी सुहाना के साथ स्टेडियम में मौजूद थीं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम फीड पर शाहरुख खान के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में शाहरुख और गौरी के चेहरे पर मुस्कान है और दोनों आईपीएल 2024 की ट्रॉफी पकड़े हुए मुस्कान बिखेरते नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए गौरी ने लिखा, "विजेता @kkriders

शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने भी सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। शेयर की गई तस्वीर में शाहरुख खान, गौरी खान, सुहाना, अबराम, आर्यन, शनाया कपूर, अनन्या पांडे, पूजा ददलानी और उनकी बेटी के साथ पोज देते देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में शाहरुख खान और पूजा के साथ केकेआर की सह-मालिक जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में शाहरुख खान, पूजा और केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर को ट्रॉफी के साथ पोज देते देखा जा सकता है। तस्वीरें शेयर करते हुए पूजा ने लिखा, "और हम जीत गए!!!!! लव यू @kkriders।

शाहरुख खान की केकेआर की बात करें तो टीम ने एक दशक के लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी अपने नाम की। यह आईपीएल में उनकी तीसरी जीत थी। केकेआर के गेंदबाजों ने सनराइजर्स को हक्का-बक्का कर दिया, मैच एकतरफा नजर आ रहा था, SRH की बैटिंग लाइन-अप को 113 रन पर रोक दिया और जवाब में केकेआर ने केवल 10.3 ओवर में आठ विकेट शेष रहते जीत हासिल कर ली।

Celebrating victory with smiles and cheers! King Khan's KhanDaan, Pooja Dadlani, Ananya Pandey, Shanaya Kapoor, Juhi Chawla, Jay Mehta, and KKR's mentor, the man, the myth, Gautam Gambhir – the ultimate dream team!