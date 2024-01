नागपुर के एक व्यक्ति ने हवाई अड्डे पर राजमा चावल और कोक के लिए ₹500 का किया भुगतान, बताया ''दिनदहाड़े लूट''

Highlights एक व्यक्ति ने हवाई अड्डे पर 'राजमा चावल' और कोक के लिए ₹500 खर्च किए जिस पर अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए एक्स का सहारा लिया उन्होंने हवाई अड्डे पर अत्यधिक खाद्य मूल्य निर्धारण की तुलना ''दिनदहाड़े लूट'' से की

नागपुर: हवाई यात्रा को परिवहन का सबसे सुविधाजनक रूप माना जाता है। यह आराम का वह स्तर प्रदान करता है जो परिवहन के अन्य प्रकार प्रदान नहीं कर सकते। जबकि हवाई यात्रा निश्चित रूप से वेतनभोगी वर्ग के लिए अधिक सुलभ हो गई है, औसत गुणवत्ता के बावजूद हवाई अड्डे के भोजन की अत्यधिक कीमत ने कई लोगों को परेशान किया है।

हाल ही में, एक व्यक्ति ने हवाई अड्डे पर 'राजमा चावल' और कोक के लिए ₹500 खर्च किए। जिस पर अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए एक्स का सहारा लिया। उन्होंने हवाई अड्डे पर अत्यधिक खाद्य मूल्य निर्धारण की तुलना ''दिनदहाड़े लूट'' से की। हालांकि, उन्होंने एयरपोर्ट का नाम नहीं बताया।

डॉ. संजय अरोड़ा ने अपने भोजन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''मुझे कभी समझ नहीं आया कि हवाईअड्डों पर हमारे साथ लूटपाट क्यों की जाती है। मुझे कोक के साथ राजमा चावल की उनकी साधारण डिश 500/- रुपये में मिली। क्या यह दिनदहाड़े लूट नहीं है? किसी के हवाई यात्रा करने का मतलब यह नहीं है कि उसे लूटा जाए।''

I’ve never understood why we get fleeced at the airports. I got his simple dish of Rajma Chawal with a Coke for 500/- bucks. Isn’t that daylight robbery? Just because someone’s traveling by air doesn’t mean they have to be looted! pic.twitter.com/q6dZEnwubV