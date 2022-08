मुजफ्फरनगरः ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान ने दलित युवक को जूतों और चप्पलों से पीटा, जान से मारने की धमकी, जानिए क्या है पूरा मामला, देखें वीडियो

Highlights दलितों ने इस घटना का विरोध किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

मुजफ्फरनगरः जिले के छपार थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा एक दलित युवक की कथित रूप से जूतों से पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, ताजपुर के ग्राम प्रधान शक्ति मोहन गुर्जर और रेता नगला ग्राम के पूर्व प्रधान गजे सिंह ने दलित युवक दिनेश कुमार (27) को जूतों से पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक (नगर) अर्पित विजयवर्गीय ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने ताजपुर के ग्राम प्रधान शक्ति मोहन गुर्जर और ग्राम रेता नगला के पूर्व ग्राम प्रधान गजे सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं (323, 504, 506) और अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

In Muzaffarnagar, a self-proclaimed upper caste village headman is beating a Dalit man with slipper and also threatening to kill him. The devotees who say that caste has ended, we are all Hindus, where are they? pic.twitter.com/pUZoc08FoO