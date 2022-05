Video: मरे हुए बच्चे को हथिनी अपने सूंड में उठाकर चली 7 किलोमीटर, वीडियो देख लोग रह गए दंग

Highlights एक हथिनी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हथिनी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वह अपने बच्चे को लेकर 7 किलोमीटर तक चली है। वन अधिकारियों ने बताया कि घटना के वक्त करीब 30-35 हाथी देखे गए थे।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक हथिनी द्वारा सात किलोमीटर अपने मरे हुए बच्चे को लेकर जाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह घटना जलपाईगुड़ी के अंबारी टी एस्टेट की बताई जा रही है जहां पर इस हथिनी को अपने बच्चे को ढोते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि जब एक मरे हुए हाथी के बच्चे की खबर बिन्नागुरी वन्यजीवों को मिली तो उनकी एक टीम घटनास्थप पर पहुंची थी। लेकिन टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि हथिनी अपने बच्चे को लेकर रेडबैंक टी एस्टेट चली गई है। हालांकि हाथिनी के इस बच्चे के मरने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे हथिनी अपने मरे हुए बच्चे को अपनी सूंड में उठा रही है और उसे लेकर जा रही है। मौके पर मौजूद वन अधिकारियों ने बताया कि हथिनी अपने बच्चे को लेकर एक चाय बगान से दूसरी चाय बगान तक गई थी।

उनके मुताबिक, वह चूनाभाटी टी एस्टेट से अंबारी चाय बागान, डायना चाय बागान और न्यूडूअर्स चाय बागान गई थी। आपको बता दें कि यह घटना दो तीन दिन पुरानी है, लेकिन इस वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग अब खूब शेयर भी कर रहे हैं।

#WATCH | WB: A mother elephant seen carrying carcass of her dead calf in Ambari Tea Estate, Jalpaiguri. A team of Binnaguri wildlife reached there to retrieve the carcass but elephant walked away to Redbank Tea Estate. Cause of death yet to be ascertained.



