मिलिए भारत के अगले नीरज चोपड़ा से, जो खेतों में अपने जीतोड़ मेहनत के लिए हुए वायरल

Viral Video: भारत में टैलेंट कूट-कूट कर भरा है। मौका मिलने पर यह टैलेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराता है। एक ऐसा ही टैलेंट है रोहन यादव, जिसे भारत का अगला नीरज चोपड़ा कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जौनपुर के एक गांव के इस छिपे हुए रत्न ने खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 16 वर्षीय रोहन यादव कक्षा 12वीं का छात्र है और इनके भाला फेंकने के जुनून ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है।

दरअसल, रोहन के अपने गाँव के हरे-भरे मैदानों में जेवलिन थ्रो (भाला भेंक) का अभ्यास करते हुए एक वायरल वीडियो ने भारतीय एथलेटिक्स के भविष्य के लिए एक नई आशा को जगाया है। अपने किसान पिता और दर्जनों पदकों के साथ मैराथन धावक, और अपने बड़े भाई, एक अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ी से प्रेरित होकर, रोहन ने उनके नक्शेकदम पर चलने की ठानी।

उनकी आकांक्षाएं नई ऊंचाइयों पर पहुंच गईं जब उन्होंने भारत के भाला फेंक के गोल्डन बॉय और दशकों में ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत एथलीट नीरज चोपड़ा की प्रेरक यात्रा की खोज की। भाला फेंक की दुनिया में रोहन की यात्रा दो साल पहले शुरू हुई जब उन्हें एक अप्रत्याशित अवसर मिला जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।

सोशल मीडिया की शक्ति के माध्यम से, वह पेरू के एक उच्च सम्मानित भाला कोच माइकल मुसेलमैन से जुड़े। इंडियन जेवलिन इनिशिएटिव के सह-संस्थापक मुसेलमैन ने युवा रोहन में अपार संभावनाएं देखीं और अपने गांव में उपलब्ध सीमित सुविधाओं के बावजूद, उसे मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का फैसला किया।

Rohan Yadav: 69 meters in training…!!! 16 years old. This throw here would rank him 3rd U18 with 800g in the world… pic.twitter.com/ANzNTvyUL5