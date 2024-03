Porbandar Lok Sabha Seat: 'क्रिकेट की पिच पर मोदी के स्वास्थ्य मंत्री', गेंदबाजी-बल्लेबाजी में दिखाए तेवर

Highlights लोकसभा क्षेत्र में क्रिकेट खेलते नजर आए मोदी के स्वास्थ्य मंत्री भाजपा ने मंडाविया को लोकसभा चुनाव के लिए पोरबंदर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है मंडाविया ने खिलाड़ियों के साथ वन टू वन भी किया

Porbandar Lok Sabha Seat: मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया क्रिकेट की पिच पर उतर गए हैं। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए गजब की बल्लेबाजी की। शुक्रवार को उनका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री ने गुजरात के पोरबंदर में स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेला। वीडियो में देख सकते हैं कि वह काले कपड़ों में सफेद जूते पहने गेंदबाजी कर रहे हैं।

VIDEO | Union minister Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) plays cricket with locals in Gujarat's #Porbandar.



BJP has named Mandaviya as party's candidate from Porbandar for Lok Sabha election. #LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024



