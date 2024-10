बेंगलुरु में सड़क पर रोष के दौरान भीड़ ने एक व्यक्ति को नंगा करके पीटा गया, बाधित हुआ यातायात

बेंगलुरु: बेंगलुरु में सड़क पर भीड़ ने एक व्यक्ति को नंगा करके पीटा गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति और दूसरे समूह के बीच कहासुनी देखी गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर हाथापाई हुई। बाद में भीड़ ने उस व्यक्ति पर हमला किया और उसे सड़क पर अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया। बताया जा रहा है कि यह घटना उत्तरी बेंगलुरु के तन्नीसांद्रा मुख्य सड़क के पास हुई और इससे सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जो पहले से ही रोजाना भारी भीड़भाड़ का सामना करता है।

कर्नाटक पोर्टफोलियो नामक एक एक्स हैंडल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हज भवन के पास थानिसांद्रा मेन रोड पर एक रोड रेज की घटना हुई, जहाँ कुछ लोगों के समूह ने एक व्यक्ति के कपड़े जबरन उतार दिए और उसके साथ गंभीर शारीरिक मारपीट की। पीड़ित को इन व्यक्तियों ने थप्पड़ मारे, घूंसे मारे और बेरहमी से पीटा। यह बेहद चिंताजनक है कि इस तरह की हिंसक और अपमानजनक हरकत सार्वजनिक रूप से हुई, जिससे पीड़ित की गरिमा और सुरक्षा का उल्लंघन हुआ।"

A road rage incident occurred on Thanisandra Main Road near Haj Bhavan, where a group of individuals forcibly removed a man's clothing and subjected him to severe physical assault. The victim was slapped, punched, and brutally beaten by these individuals. It is deeply concerning… pic.twitter.com/tynC6yoQel