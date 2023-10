कर्नाटक: बेंगलुरु के इमारत में लगी आग, शख्स कूदा चौथी मंजिल से, वीडियो वायरल

Highlights कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में चार मंजिला इमारत में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई इमारत की आग में फंसा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे कूद पड़ा मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे लोगों की मदद से फौरन पास के निम्हांस अस्पताल पहुंचाया

बेंगलुरु:कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में चार मंजिला इमारत में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। इमारत की आग में फंसा एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे कूद पड़ा।

मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति किस तरह से भीषण आग से बचने के लिए चौथी मंजिल से कूद रहा है। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे लोगों की मदद से फौरन पास के निम्हांस अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।

A major fire erupted in a four-storey building in BTM Layout 1st Stage. Reportedly, one person jumped from the building and has been admitted to the hospital.



