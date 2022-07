'रोज शराब पीने वालों के लिए घर पर लगाई जाएगी पाइप लाइन', जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई

Highlights शराब की पाइप लाइन लगाने के लिए पोस्ट में 11000 का डीमांड ड्राफ्ट भेजने का जिक्र था। पीआईबी ने वायरल पोस्ट का फैक्ट चैक किया जिसमें खबर झूठी निकली।

शराब पीने वालों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब सोशल मीडिया पर अजीबो गरीब पोस्ट वायरल हुई। पोस्ट में इस बात का जिक्र था कि अगर शराब पीने वाले लोग अपने घर पर शराब का पाइप लाइन कनेक्शन चाहते हैं तो वो सरकार से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जब इस पोस्ट का पीआईबी फैक्ट चेक किया गया तो सब कुछ साफ हो गया । पोस्ट में कोई सच्चाई नहीं थी और न ही सरकार की तरफ से शराब के पाइप लाइन कनेक्शन का फैसला लिया गया था। पीआईबी ने फैक्ट चैक कर उस पोस्ट के साथ लिखा की अपनी उम्मीदों को ज्यादा न बढ़ाऐं।

Chill guys,



Don’t get your hopes too high‼️#PIBFactCheckpic.twitter.com/34zeYEKByq