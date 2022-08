VIRAL VIDEO: बरसात में 'तैरती बिरयानी' को देख दंग रह गए हैदराबादी, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

Highlights हैदराबाद में बिरयानी समेत उसका बर्तन भी पानी के तेज बहाव में बहते देखा जा रहा है। 13 सिकेन्ड के इस वीडियो को वहां मौजूद एक शख्स ने बनाया है। बिरयानी को ऐसे बहते हुए देख लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले रहे है।

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें बहते पानी में बर्तन के साथ बिरयानी भी बह रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जो बिरयानी पानी में बह रहा है वह वहां के मशहूर होटल की बिरयानी है। वहीं इस वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देख लिया है।

दरअसल, बताया यह जा रहा है कि यह बिरयानी 'अदिबा होटल' का है जो तेज पानी में बह गया है। उधर, पानी में बह रहे बिरयानी को देखकर लोग सोशल मीडिया पर खूब मजे ले रहे है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो हैदराबाद के नवाब साहब कुंता इलाके के 'अदिबा होटल' का है। वीडियो में यह देखा गया है कि बर्तन के साथ बिरयानी भी तेज पानी के बहाव में बहते जा रहा है। इस वीडियो को होटल के पास मौजूद एक शख्स ने बनाया है जो अब जाकर वायरल हो रहा है।

Somebody is going to be unhappy for not getting his biryani order.#Hyderabad#HyderabadRainspic.twitter.com/OPdXsjSoKs