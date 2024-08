Himachal Pradesh cloudburst: जान जाए पर रील बन जाए...उफनती नदी के किनारे फोटो खिंचाते नजर आए युवक, देखें वीडियो

Highlights हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से संकट में है बादल फटने के बाद कुल्लू-मनाली में बुरा हाल है तीन जगहों पर बादल फटने से 7 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं

Himachal Pradesh cloudburst: हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से संकट में है। बादल फटने के बाद कुल्लू-मनाली में बुरा हाल है। पहाड़ी नाले उफान पर हैं और नदियां सब कुछ बहा कर ले जाने के लिए आतुर। लेकिन इस आपदा की स्थिति में भी सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट को ही सबकुछ समझने वाले अपनी जान संकट में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। रील और फोटो वीडियो के शौकीन उफनाती नदियों के किनारे फोटे खिंचाते और वीडियो बनाते देखे गए। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नदी का पानी इतना तेज है कि मजबूत हाइवे तक बहा ले जा रहा है लेकिन फिर भी फोटो और रील के लिए पागल इन लोगों को अक्ल नहीं आ रही है।

उफनती नदी के किनारे फोटो खिंचाते युवकों के एक समूह का वीडियो जैसे ही सामने आया वैसे ही सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। किसी ने इन्हें मूर्ख कहा तो एक यूजर ने कमेंट किया कि भगवान को दिखाने के लिए फोटो खींचा जा रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया कि लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालते हैं और अगर कुछ हो जाए तो प्रशासन को कोसेंगे। एक अन्य ने लिखा कि ऐसे ही लोगों के लिए खबर आती है कि 6 दोस्त घूमने गए थे, 4 नदी में बहे।

Frightening visuals from everywhere since morning.Many people are still reported missing. For now weather has cleared up, airport is open with flights arriving & the roads are being cleared up🚧Stay alert,stay safe & pls follow the advisory before traveling🚨#himachalpradeshrainspic.twitter.com/9eHf5FwRJP