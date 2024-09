Ganesh Chaturthi 2024: तेजस मार्क 1A पर विराजमान हुए गणपति बप्पा, यहां देखें वायरल वीडियो

Highlights Ganesh Chaturthi 2024: मुंबई में फाइटर प्लेन में सवार हुए गणपति बप्पा Ganesh Chaturthi 2024: वायरल वीडियो आया सामने Ganesh Chaturthi 2024: लालबाग के राजा के साथ देश भर में छाएं बप्पा

Ganesh Chaturthi 2024: गणपति बप्पा का आज आगमन हो गया है, ऐसे में कोई किसी तरह, तो कोई किसी तरह से उनके स्वागत में लगा हुआ है। हालांकि, एलसीए तेजस मार्क 1 ए की नकल पर बने फाइटर विमान के जरिए मुंबई के घर में लोगों ने स्वागत किया। इसे डिजाइन करने वाले इंटीरियर डिजाइनर का कहना है कि वह हर साल भारत में उस साल होने वाले विकास के आधार पर मूर्तियां बनाते हैं।

#WATCH | Maharashtra: An idol of Lord Ganesh seated on the replica of LCA Tejas Mark 1A fighter jet at a residence in Mumbai. Interior designer who designed this, says that he builds the idols each year based on the developments that take place in India that year.… pic.twitter.com/GiGx7w0Izy — ANI (@ANI) September 7, 2024

महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ #GaneshChaturthi2024 के अवसर पर नागपुर में अपने आवास पर पूजा-अर्चना की यह सेटअप चंद्रयान 3 की थीम पर आधारित है।

#WATCH | Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari along with his family members offers prayers at his residence in Nagpur on the occasion of #GaneshChaturthi2024



The setup is based on the theme of Chandrayaan 3. pic.twitter.com/X2HbyBXJBF — ANI (@ANI) September 7, 2024

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: A 40-ft tall Lord Ganesh idol made of 6000 Thambulam plates, 1500 Kamakshi lamps and 350 seashells installed in Chennai. Devotees arrive here to offer prayers on #GaneshPujapic.twitter.com/qnrM2iCjkr — ANI (@ANI) September 7, 2024

#WATCH | Tamil Nadu: #GaneshChaturthi pandal in Purasaivakkam area of Chennai made as a replica of Ayodhya's Ram Mandir. Lord Ganesh idol hereof built in the form Ram Lalla idol of the Ram Mandir. This has been organised by State BJP's Chennai functionaries. pic.twitter.com/Rr2JuX8TmY — ANI (@ANI) September 7, 2024

