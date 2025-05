INDIA-PAK Tension: पाकिस्तान ने अपने FM रेडियो स्टेशनों पर भारतीय गानों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया

Highlights पीबीए ने पूरे देश में एफएम रेडियो स्टेशनों पर भारतीय गानों को बजाने पर प्रतिबंध लगाया PAK के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस कदम को "देशभक्तिपूर्ण इशारा" बताया कहा कि यह पूरे देश की सामूहिक भावना को दर्शाता है

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत के डिजिटल हमले के जवाब में, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (पीबीए) ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर पूरे देश में एफएम रेडियो स्टेशनों पर भारतीय गानों को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस कदम को "देशभक्तिपूर्ण इशारा" बताया और कहा कि यह पूरे देश की सामूहिक भावना को दर्शाता है। मंत्रालय ने "सभी मीडिया हितधारकों के प्रयासों को गर्व के साथ स्वीकार किया।"

#BREAKING: Pakistan Broadcasters Association (PBA) has banned airing of Indian songs on Pakistan FM Radio Stations. The move is likely to witness a massive drop in audience of Pakistani radio stations. Self-Goal by Pakistani Government. pic.twitter.com/gGQ6gw9pdS