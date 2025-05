Delhi-NCR Rains Weather Today Updates: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और आंधी के बाद 4 की मौत, 120 से अधिक उड़ानें विलंबित, देखें मंजर

Highlights मौसम के अचानक बदलने के कारण दिल्ली के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन उड़ानों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। मौके पर कई दल तैनात किए और मलबे से चार लोगों को निकाला।

Delhi-NCR Rains, Weather Today LIVE Updates: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और भारी बारिश के कारण आज सुबह करीब 120 उड़ानें देरी से चल रही हैं। दिल्ली के द्वारका में तेज हवाओं के कारण एक पेड़ कमरे पर गिर जाने से एक महिला और उसके तीन बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले तीन उड़ानों को अहमदाबाद और जयपुर की ओर मोड़ दिया गया। जयपुर की ओर मोड़ी गई उड़ानों में एक बेंगलुरु-दिल्ली और एक अन्य पुणे-दिल्ली की उड़ान शामिल है। दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन के लिए औसतन 21 मिनट और प्रस्थान के लिए 61 मिनट की देरी देखी गई। दिल्ली से रवाना होने वाली 20 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने ग्राउंड स्टाफ द्वारा निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करने के प्रयासों का आश्वासन दिया, जबकि कई एयरलाइनों ने यात्रियों से हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ानों की नवीनतम स्थिति की जांच करने का आग्रह किया।

Delhi CM Rekha Gupta tweets, "Today, I inspected the situation of waterlogging in various areas of Delhi, including Majnu ka Tila, due to rain. I am personally present on the ground with the concerned officials to resolve this problem. Clear instructions were given to all… pic.twitter.com/XJVu4LyjtN — ANI (@ANI) May 2, 2025

Delhi Minister Parvesh Verma tweets, " Today, due to unseasonal record rainfall, water stagnated in some quantity at many places in Delhi. From 5:30 am onwards, I went to many places and took stock of the situation. On going to Minto Bridge, I saw that all four pumps were working… pic.twitter.com/uymxWyAocN— ANI (@ANI) May 2, 2025

#WATCH | On the waterlogging situation in parts of Delhi following heavy rainfall, Delhi CM Rekha Gupta says, "...This disease, which we have got from the previous government, will take time to be cured, and today the Chief Minister of Delhi herself is passing through those roads… pic.twitter.com/nhWQL4oFeV— ANI (@ANI) May 2, 2025

खराब मौसम से विमान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने मौसम के अचानक बदलने के कारण दिल्ली के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। दिल्ली में सुबह गरज के साथ भारी बारिश होने एवं तेज हवा चलने के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन उड़ानों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा।

दिल्ली के कई हिस्सों में पानी भरने और पेड़ उखड़ने की सूचना मिली है। मिंटो रोड, आर के पुरम में मेजर सोमनाथ मार्ग और खानपुर बारिश से खास तौर पर प्रभावित हुए। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण नजफगढ़ इलाके में मकान ढहने से तीन बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें सुबह पांच बजकर 25 मिनट पर नजफगढ़ के खड़खड़ी नहर गांव में मकान ढहने की सूचना मिली। हमने मौके पर कई दल तैनात किए और मलबे से चार लोगों को निकाला।’’

#WATCH | New Delhi Municipal Council (NDMC), Vice Chairman Kuljeet Singh Chahal, inspects waterlogging situation in Africa Avenue area pic.twitter.com/uJPK5QOGxp — ANI (@ANI) May 2, 2025

अधिकारी ने बताया कि इन लोगों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है।’’ इस बीच, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे आ रही दो उड़ानों को जयपुर और एक उड़ान को अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया।

विमान परिचालन पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटराडार24.कॉम’ के अनुसार, 120 से अधिक उड़ानों के परिचालन में देरी हुई। हवाई अड्डे का संचालन करने वाले ‘दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ ने सुबह पांच बजकर 20 मिनट पर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के जरिए जानकारी दी कि खराब मौसम की वजह से कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

#WATCH | Delhi-NCR witnesses traffic congestion as several trees were uprooted, and vehicles broke down amid heavy waterlogging, due to a rainstorm earlier today.



Visuals from Gurugram. pic.twitter.com/ABy5a2MZrM — ANI (@ANI) May 2, 2025

उसने सुबह सात बजकर 25 बजे एक अन्य ‘पोस्ट’ में बताया कि तेज हवाओं से साथ हो रही भारी बारिश अब थम चुकी है लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण उड़ान परिचालन पर कुछ असर पड़ा है। उसने कहा, ‘‘हमारे सभी हितधारक मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों के लिए निर्बाध सेवा सुनिश्चित की जा सके।’’

विमानन कंपनी ‘एअर इंडिया’ ने भी बताया कि प्रतिकूल मौसम की वजह से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में विमान परिचालन प्रभावित हुआ है। ‘एअर इंडिया’ ने सुबह पांच बजकर 51 मिनट पर ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘दिल्ली आने-जाने वाली हमारी कुछ उड़ानों के परिचालन में देरी हुई है या उनका मार्ग बदला जा रहा है जिससे अन्य उड़ानों के परिचालन समय में भी बदलाव की संभावना है।

हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो।’’ इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है जहां से प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानें संचालित होती हैं। मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन घंटों में शहर की प्राथमिक वेधशाला सफदरजंग मौसम केंद्र ने 77 मिमी बारिश दर्ज की।

लोधी रोड में 78 मिमी, पालम में 30 मिमी, नजफगढ़ में 19.5 मिमी और पीतमपुरा में 32 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने और 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया है।

क्षेत्र के कुछ अन्य इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सुबह दिल्ली-एनसीआर में खराब मौसम की चेतावनी दी और लोगों से एहतियात के तौर पर घर के अंदर रहने, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग हटाने और जल निकायों एवं उन वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दी है जिनसे करंट लग सकता है।

