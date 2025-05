Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: रिकॉर्ड की बारिश?, 13 साल बाद जयपुर में जीत, 17 मैच और 17 जीत, देखिए आंकड़े

Highlights Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: MI के लिए एक बड़ी जीत और वे तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए। Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: CSK के बाद इस सीजन में बाहर होने वाली दूसरी टीम है। Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: RR अब आधिकारिक रूप से बाहर हो गई है।

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग में अंतिम दौर में है। चेन्नई सुपरकिंग्स के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। RR अब आधिकारिक रूप से बाहर हो गई है। CSK के बाद इस सीजन में बाहर होने वाली दूसरी टीम है। MI के लिए एक बड़ी जीत और वे तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए। साथ ही यह लगातार 6वीं जीत है।

One to remember for Ryan Rickelton 💙



A flying start with the bat earns him his first Player of the Match in #TATAIPL 💪



Scorecard ▶ https://t.co/t4j49gXHDu#RRvMI | @mipaltanpic.twitter.com/DGP9Cm4Wu8— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2025

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: आईपीएल में MI की लगातार सबसे ज़्यादा जीत-

2008 में छह

2017 में छह

2025 में छह*

2008 को छोड़कर हर सीज़न में MI ने लगातार पाँच या उससे ज़्यादा गेम जीते हैं, वे फ़ाइनल में पहुँचे हैं।

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: 200 से ज़्यादा लक्ष्य का बचाव करते जीत-

मैच: 17

जीते - 17

हारे - 0

2012 के बाद से जयपुर में RR के ख़िलाफ़ MI की पहली जीत, लगातार चार हार के बाद मिली।

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: आईपीएल में MI के लिए सबसे बड़ा जीत अंतर (रनों के हिसाब से)-

146 बनाम DC, दिल्ली, 2017

102 बनाम KKR, कोलकाता, 2018

100 बनाम RR, जयपुर, 2025*

98 बनाम DC, दिल्ली, 2010

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians IPL 2025: आईपीएल में RR के लिए सबसे बड़ा हार अंतर (रनों के हिसाब से)-

112 बनाम RCB, जयपुर, 2023

100 बनाम MI, जयपुर, 2025*

86 बनाम KKR, शारजाह, 2021

75 बनाम RCB, केप टाउन, 2009।

🔝 of the points table? Still grounded 😇



Donning the Orange Cap? No bragging 😎



How to be 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮, 𝙃𝙪𝙣𝙜𝙧𝙮 and 𝙃𝙪𝙢𝙗𝙡𝙚? 🤔



Find out from the #MI captain and vice-captain 💙



🔽 By @mihirlee_58 | #TATAIPL | @hardikpandya7 | @surya_14kumar — IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2025

मुंबई इंडियन्स ने लगातार छठी जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका के शीर्ष पर जगह बनाई और प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। शुरुआती पांच मैच में चार हार के साथ शुरुआत करने वाले मुंबई के 11 मैच में सात जीत से 14 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है।

Picking key wickets ☝

Operating as one unit 🤝

Executing plans to perfection 🙌



🎥 Deepak Chahar breaks down #MI's 𝘽𝙤𝙬𝙡𝙞𝙣𝙜 𝘽𝙡𝙪𝙚𝙥𝙧𝙞𝙣𝙩 🧐



By @mihirlee_58 | #TATAIPL | #RRvMI | @deepak_chahar9 — IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2025

रॉयल्स की टीम इतने ही मुकाबलों में छह अंक के साथ आठवें स्थान पर है और प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। मुंबई के 218 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स की टीम कर्ण शर्मा (23 रन पर तीन विकेट), जसप्रीत बुमराह (15 रन पर दो विकेट) और ट्रेंट बोल्ट (28 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 16.1 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई।

रॉयल्स की ओर से सिर्फ जोफ्रा आर्चर (30) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। कप्तान रियान पराग 16 रन बनाकर दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे। रिकल्टन ने 38 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 61 रन की पारी खेलने के अलावा रोहित (53 रन, 36 गेंद, नौ चौके) के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन जोड़कर मुंबई को बेजोड़ शुरुआत दिलाई।