S Sreesanth on Sanju Samson: पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर 3 साल का प्रतिबंध, संजू सैमसन विवाद पर टिप्पणी, जानें कहानी

तिरुवनंतपुरम: पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत पर केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई एसोसिएशन के खिलाफ झूठा और अपमानजनक बयान देने के आरोप में की गई। केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने शुक्रवार को घोषणा की कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने इस साल की शुरुआत में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी टीम से संजू सैमसन को बाहर किए जाने के विवाद में एसोसिएशन के खिलाफ "झूठे और अपमानजनक बयान" देने के लिए सभी क्रिकेट गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया है। श्रीसंत केरल क्रिकेट लीग फ्रेंचाइजी टीम कोल्लम एरीस टीम के सह-मालिक हैं।

केरल क्रिकेट संघ (केसीए) ने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिये भारतीय टीम से संजू सैमसन के बाहर रहने को लेकर हुए विवाद के सिलसिले में उसके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और अपमानजनक बयान देने पर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को तीन साल के लिये निलंबित कर दिया है। केसीए ने एक बयान में कहा कि यह फैसला 30 अप्रैल को कोच्चि में उसकी आमसभा की विशेष बैठक में लिया गया।

श्रीसंत इस समय केरल क्रिकेट टीम में कोल्लम एरीस टीम के सह मालिक हैं। इससे पहले उनके विवादित बयान के सिलसिले में श्रीसंत, कोल्लम टीम, अलपुझा टीम लीड और अलपुझा रिपल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए थे। बयान में कहा गया ,‘फ्रेंचाइजी टीमों ने नोटिस का संतोषजनक जवाब दे दिया लिहाजा उनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

लेकिन बैठक में तय किया गया कि टीम प्रबंधन के सदस्यों की नियुक्ति के समय काफी एहतियात बरतने की सलाह दी जायेगी।’ इसमें यह भी कहा गया कि संजू सैमसन के पिता सैमसन विश्वनाथ और दो अन्य के खिलाफ संजू सैमसन का नाम लेकर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिये मुआवजे का दावा किया जायेगा।

केसीए ने दो बार के विश्व कप विजेता श्रीसंत को एक मलयालम टीवी चैनल पर परिचर्चा के दौरान सैमसन और केसीए से जुड़ी टिप्पणियों के कारण नोटिस जारी किया। केसीए ने बयान में स्पष्ट किया कि नोटिस सैमसन का समर्थन करने के लिये नहीं दिया गया है बल्कि केसीए के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणियां करने पर दिया गया है।

श्रीसंत ने टीवी पर सैमसन के प्रति कथित तौर पर समर्थन जताते हुए केसीए पर आरोप लगाये थे। उन्होंने सैमसन और केरल के अन्य खिलाड़ियों का बचाव करने की भी बात कही थी। उन्होंने यह बयान विजय हजारे ट्रॉफी के लिये केरल टीम से सैमसन को बाहर करने को लेकर केसीए की आलोचना के बीच दिया था। समझा जाता है कि केसीए के इस फैसले से चैम्पियंस ट्रॉफी के लिये भारतीय टीम के सैमसन के चयन की संभावनाओं पर असर पड़ा।