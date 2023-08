वीडियो: अमेरिका के अलास्का में आई अचानक बाढ़ में कई पेड़ कट कर बह गए, 2 मकान भी हुए बर्बाद-पानी में बहे

Highlights अमेरिका के अलास्का का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अचानक आई बाढ़ में कई पेड़ और घर को बह जाते हुए देखा गया है। बता दें कि घटना को देखते हुए जूनो शहर के अधिकारियों ने यहां पर आपातकालीन घोषणा की है।

Viral Video: अमेरिका के अलास्का का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखते ही देखते कई पेड़ और घर बाढ़ के पानी में बह गए हैं। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे पहले जमीन कटती है और फिर एक-एक करके पेड़ गिरते है।

यही नहीं वीडियो के अंत में कुछ मकान को भी बह जाते हुए देखा गया है। ऐसे में जब से यह वीडियो जारी हुआ है तब से इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। यही नहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए दिखाई दे रहे है।

वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि अमेरिका के अलास्का के एक जगह पर बहुत तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। उस स्थान पर कई पेड़ और मकान भी है। यही नहीं वीडियो में कुछ लोग भी इन मकान के पास दिखाई दिए है।

Full Video- Glacial break causes major flooding in Alaska, City officials in #Juneau, #Alaska, have issued an #emergency declaration as a glacier lake outburst flood wreaks havoc near the city, where structures have been destroyed.#SuicideBasin#Mendenhall#Glacier



This… pic.twitter.com/AAoxhkb9rc